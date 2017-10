Hoppala: Erneut blieb ein Auto am Hoferparkplatz hängen

17.10.2017, 12:32 Uhr

Missgeschick kommt regelmäßig vor - die Feuerwehr war wie immer zur Stelle

WAIDHOFEN. Dieses Hoppala kommt mit schöner Regelmäßigkeit vor: Kunden der Hofer-Filiale in Waidhofen schalten statt in den Rückwärts- in den Vorwärtsgang und sitzen mit ihren Autos prompt an den Randsteinen zum Grünstreifen am Parkplatz auf. So ist es am Dienstag auch einer Lenkerin ergangen: ihr Auto bewegte sich keinen Millimeter mehr vor oder zurück. Die Feuerwehr Waidhofen - mittlerweile geübt im Bergen von hängengebliebenen Autos am Hofer-Parkplatz - war rasch zur stelle und stelle das Auto mit einem Ladekran wieder auf die Räder.