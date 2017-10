Musterung in Raabs und Vitis

18.10.2017, 12:38 Uhr

Am 16. Oktober 2017 wurden die Burschen bereits in den frühen Morgenstunden abgeholt, damit sie rechtzeitig um 7 Uhr in der Kaserne waren. Am 17. Oktober 2017 ging die Fahrt wieder retour. Am Nachmittag kam der Bus nach Raabs, wo Bürgermeister Rudolf Mayer zum Mittagessen in den Stadtkrug einlud.Auch die Musterung für die Stellungspflichtigen aus Vitis fand in St. Pölten statt. Für einen reibungslosen Ablauf während der Musterung sorgte ebenso der Kameradschaftsbund Vitis.