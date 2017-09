Schwerer Verkehrsunfall bei Radessen

30.09.2017, 15:40 Uhr

Auf der L60 kurz nach Radessen (Gemeinde Ludweis-Aigen, Bez. Waidhofen an der Thaya) kam es am 30. September gegen 08:30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Pkw kollidierte frontal mit dem linken Vorderrad eines Traktors mit zwei Anhängern. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das linke Vorderrad des Traktors mehrere hundert Meter in einen angrenzenden Acker geschleudert. Der PKW kam am Dach in einem Straßengraben zu liegen, wobei der Lenker des PKW schwer verletzt wurde. Der 42-jährige Lenker des Traktors und zwei weitere Ersthelfer konnten den Mann rasch aus dem Fahrzeug befreien. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch Notarztteams des Roten Kreuzes, verstarb der 58-jährige Lenker noch an der Unfallstelle. Besonders tragisch ist, dass der Verunglückte Mitglied der örtlichen Feuerwehr war. Der Lenker des Traktor blieb zum Glück unverletzt. Die Aufräumarbeiten nahmen etwa drei Stunden in Anspruch. Der PKW wurde von der Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt geborgen und abtransportiert. Die beiden Anhänger mussten zuerst teilweise entladen werden, bevor sie aus den Straßengraben geborgen und in die nächste Ortschaft abtransportiert werden konnten.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Ludweis, Aigen, Blumau/Wild, Groß-Siegharts-Stadt, Irnfritz und Schweinburg mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 66 Mitgliedern, der Notarzthubschrauber C2, das Rote Kreuz und die Exekutive.