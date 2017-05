Wurmbrand-Racing Team auf Erfolgskurs

12.05.2017, 10:19 Uhr

Manuel Wurmbrand und sein Team können bereits auf tolle internationale Erfolge im Rallyesport zurückblicken

– Der Teamchef vom Wurmbrand-Racing Team, Manuel Wurmbrand aus Buchbach bei Waidhofen, hat schon bei BRR (Baumschlager Rallye & Racing GmbH) und Waldherr Motorsport Erfahrungen gesammelt und kennt sich gut in der Materie aus.Er fährt schon seit 1998 Rallye. 2001 gewann Manuel Wurmbrand den Peugeot Cup mit einen Peugeot 2015 GTI! Mit seinen Golf III Kit car und Seat Ibiza Kit car konnte er einige Rennen in seiner Klasse gewinnen. Ende 2011 bauten er einen neuen Citroen DS3R3 auf.

Wurmbrand-Racing ist mit den Citroen DS3R3 - MAX international unterwegs. 2013 ERC, ÖRM/ 2014 WRC/ERC / 2015 WRC / 2016 ÖRM. Simon Wagner ist mit dem Citroen DS3R3MAX 2 WD Meister 2016 geworden. Bei der DRM ist Armin Holz mit den Citroen DS3R3 Citroen Racing Trophy Sieger 2016 geworden.2017 ist das Wurmbrand-Racing Team zurzeit in der Deutschen Meisterschaft erfolgreich unterwegs. Wieder in Österreich angekommen sind Matthias Österreicher, der fliegende Fotograf und Benedikt Baier bei der Braustadt-Rallye in Zwettl am Start. Teamchef Manuel Wurmbrand will auch wieder ins Rallyeauto steigen und fährt den Waldviertel Rallye Sprint.