Moto Cross Club Loibes - Action pur auf einer tollen Strecke!

21.04.2017, 07:54 Uhr

Am 13. Mai ist wieder totale Action angesagt, wenn in Loibes die Moto Crosser um den Sieg kämpfen. Da muss man einfach dabei sein!

Loibes - (wak) Der Moto Cross Club Loibes kann echt stolz auf seine interessante und abwechslungsreiche Moto Cross Bahn, aber vor allem auf seine sehr engagierten Mitglieder sein. Die Rennstrecke kann sich wirklich sehen lassen!Ohne unzählige ehrenamtliche Stunden ist das Betreiben einer Motocross Anlage auf diesem Niveau nicht möglich. In den 80er Jahre gab es noch viel mehr Moto Cross Rennen, da es viel einfacher war so eine Veranstaltung abzuhalben. Aber immer neue Umwelt- und sonstige Auflagen machen das nicht einfach.Deshalb ein großes Lob an Obmann Adrian Krepl und alle die das möglich machen, dass wir uns noch an dieser wirklich tollen Motorsportart auch in unserer Region erfreuen können! Moto Cross ist nicht nur ein Sport, sondern eine Lebenseinstellung und actionreicher Spaß für die ganze Familie.

Am 13 Mai findet wieder ein Rennen in Loibes statt und die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die bestimmt coolen Extremsport vom feinsten geboten bekommen!Für Speis und Trank zu faieren Preisen ist natürlich auch gesorgt. Und das bei freiem Eintritt. Da muss man doch dabei sein.Weitere Infos unter www.mcc-loibes.atStreckenlänge 1460m4 Table 15-30mBergabsprung 17-28mRhythm Section 4x ca 12mDouble 2x 12-15mFix einbetonierte StartmaschineFixe WC AnlageEbenes beleuchtetes FahrerlagerFahrerlager komplett eingezäunt und nachts abgesperrtStrom für WohnmobileClubhaus mit KantineGPS : 48.858827 / 15.395660Tel: 0664/4524245Mail: mcc-loibes@gmx.at