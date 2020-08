Einbruchsserie in Axams – Hinweise dringend erbeten!

In der Nacht vom 17.08.2020 auf den 18.08.2020 zwischen 21:00 Uhr und 07:45 Uhr wurden im Ortszentrum von Axams eine Serie von Einbruchsdiebstähle durch unbekannte Täter begangen. In der darauffolgenden Nacht gab es weitere vier Einbrüche!

* In einem Kaffee wurde das geschlossene Fenster auf der Westseite des Objektes aufgedrückt. Aus dem Lokal entwendeten die Einbrecher Münzgeld in bisher unbekannter Höhe, eine Ziehharmonika, Zigaretten, Getränke sowie Süßigkeiten.

* In einem weiteren Gebäude wurde die nordseitig gelegene Kellertür aufgedrückt. Im Inneren gelangten die Täter weiter in die Geschäftsräumlichkeiten von zwei Lokalen, wo sie aus einer unversperrten Handkassa Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages und mehrere Stangen Zigaretten stahlen.

* Bei einem weiteren Lokal wurde die nordseitig gelegene Türe eines Verkaufstandes aufgebrochen und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe sowie Getränke entwendet.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch unbekannt.

Weitere Einbrüche

In der Nacht auf 19. August 2020 brachen unbekannte Täter erneut in ein Gastlokal ein und beschädigten dort mehrere Einrichtungsgegenstände. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Im Zuge der Erhebungen zu den angeführten Einbrüchen wurde bekannt, dass in der Nacht zum 19.08.2020 in drei weitere Vereinslokale in Axams eingebrochen wurde, wobei neben Süßigkeiten, Alkoholika und diversen Gegenständen auch geringe Bargeldbestände erbeutet werden konnten. Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes kann davon ausgegangen werden, dass die Einbrüche von ein und derselben Täterschaft verübt wurden.

Die Polizeiinspektion Axams ersucht die Bevölkerung um Hinweise, die unter der Telefonnummer 059133/7111 entgegengenommen werden!

