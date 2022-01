Wie berichtet, errichten die Gemeinden Oberperfuss, Sellrain, Grinzens, Gries, St. Sigmund und Unterperfuss gemeinschaftlich ein Wasserkraftwerk.

„ WASSER – KRAFT… für Generationen“ SAUBERE ENERGIE; FÜR DICH; FÜR UNS; FÜR UNSERE ZUKUNFT" – so lautet der Slogan der Kraftwerk Sellrain GmbH. In einer Aussendung informieren die ehrenamtlich tätigen Geschäftsführer Richard Rubatscher und Charly Jansenberger über den aktuellen Stand sowie über die anstehenden Arbeiten. Die regelmäßige Berichterstattung ist für die Verantwortlichen ein wichtiger Teil des Projektes. Nach Abschluss der Detailplanungen wird die Bevölkerung über die Ausführung der Bauwerke und den genauen Verlauf der Leitungstrasse informiert.

Krafthaus/Vorplatz

Mitte September starteten die Vorbereitungsarbeiten im Bereich Krafthaus/Vorplatz unmittelbar vor der Wurmtalgalerie der Sellrainer Landesstraße. Im Zuge der Arbeiten wurden notwendige Felssicherungsmaßnahmen getätigt sowie das bestehende Gerinne im Baufeld umgeleitet. Mit den Vortriebsarbeiten für Tunnel und Kaverne wird Anfang Februar 2022 begonnen.

Wasserfassung Melach

Nach der Baustelleneinrichtung im Bereich der Wasserfassung Melach wurden unverzüglich die Erdbau- und Sicherungsarbeiten aufgenommen. Diese konzentrieren sich auf den Bereich in Fließrichtung linksseitig der Melach, da vorrangig mit der Errichtung der Fischtreppe bzw. Fischaufstiegsanlage begonnen werden musste.

Vereinigungsbauwerk

Für die zügige Umsetzung wurde zeitgleich mit der Wasserfassung an der Melach auch mit den Erdbau- und Betonierarbeiten beim Vereinigungsbauwerk begonnen. Die termingerechte Lieferung und Montage der Stahlbauteile ermöglichte hier ein rasches Vorankommen. Nach den Betonarbeiten wird das Bauwerk hinterfüllt, wobei der Abschluss dieser Arbeiten für das Frühjahr 2022 vorgesehen ist.

Der Abschluss der Arbeiten am Vereinigungsbauwerk ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Druckrohrleitung

Anfang Dezember wurde mit der Verlegung der Druckrohrleitung ausgehend vom Vereinigungsbauwerk in Richtung Wasserfassung Melach begonnen. Ab Mitte Februar soll die Druckrohrleitung vom Vereinigungsbauwerk in Richtung Wasserfassung Fotsch bis zur Feuerwehrhalle verlegt werden. Dies bringt auch die erste Bachquerung mit sich. Im Bereich der Tafelgalerie starteten bereits im November Vorbereitungen zur Verlegung der Druckrohrleitung sowie Vorarbeiten an den Auffahrten der Galeriebauwerke (Galerie Ludererkurve, Herrgottschrofengalerie und Wurmtalgalerie). Sofern es die Wetterlage erlaubt, sind noch weitere Vorarbeiten in Hinblick auf die Verlegung der Druckrohrleitung geplant.

Verkehrsmaßnahmen

"Wir bedanken uns im voraus für Ihr Verständnis, wenn es – bedingt durch die Bauarbeiten – zu Verkehrsbeschränkungen kommt.", so die beiden Geschäftsführer in der Aussendung. "Wir sind bemüht, diese so gering wie möglich zu halten. Bitte denken Sie daran, dass das Kraftwerksprojekt schlussendlich jedem Einzelnen von uns zugute kommt. Unser Kraftwerk bedeutet nicht nur sauberen Strom für uns alle, sondern ist künftig auch eine wichtige und notwendige Einnahmequelle für unsere Gemeinden."

Fragen zum Projekt können unter der E-Mail-Adresse wasserkraft@sellrain.tirol.gv.at übermittelt werden.

