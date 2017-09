Bundesheer-Angelobung in Birgitz

29.09.2017, 21:09 Uhr

220 Rekruten werden angelobt – um Vorfeld gibt es ein Platzkonzert der Militärmusik Tirol!

Am, werden um 16.00 Uhr 220 Rekruten vom Jägerbataillon 6 und der Stabskompanie des Militärkommandos TIROL des Einrückungstermins Aug und Sept/2017 am Dorfplatz in Birgitz, feierlich angelobt.Ab 14.30 Uhr gibt die Militärmusik Tirol unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Prof. Hannes Apfolterer beim Musikpavillon am Dorfplatz ein Platzkonzert. Die Bevölkerung ist zu diesem eindrucksvollen Festakt herzlich eingeladen.