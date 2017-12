Schlierenzauer springt wieder mit

30.12.2017, 20:49 Uhr

13. Platz für den Stubaitaler zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf!

springt wieder in der Weltelite mit – das war die erfreuliche Seite zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Besonders der erste Sprung der Stubaitalers war bei schwierigen Windverhältnissen und starkem Regen hervorragend. Zur Halbzeit noch auf Rang zehn, gelang der zweite Durchgang nicht ganz nach Wunsch – der 13. Endrang ist aber ein schöner Achtungserfolg für den Routinier auf dem Weg zum Comeback!

Nicht so gut ging es den weiteren Tirolern: Wederaus Birgitz nochaus Steinach schafften die Qualifikation für den zweiten Durchgang – beide spielen somit in der Gesamtwertung keine Rolle mehr.Einmal mehr holtedie Kastanien für die Österreicher aus dem Feuer. Mit einem Supersprung im ersten Durchgang setzte er sich an die Spitze, hatte dann aber schlechten Wind und fiel auf Rang 4 zurück. Gewaltigen Aufwind verspürte hingegen der Pole, der mit einer wahren "Rakete" vom vierten Platz zum Sieg sprang. Der deutsche Local-Heromusste sich knapp geschlagen geben, am dritten Platz landeteaus Polen.Aus österreichischer Sicht bleibt nach den Plätze 4, 13 und 27 () eine sehr magere Bilanz des Auftakts der Traditionstournee, die am 1. Jänner 2018 mit dem zweiten Bewerb in Garmisch fortgesetzt wird.