Von Wasserspielen bis zur Ferienbetreuung: Die Wiedner Bezirksvertretung plant etliche Neuerungen für die Jugend im Bezirk.

WIEN/WIEDEN. Zum ersten Mal in diesem Jahr hat das Wiedner Bezirksparlament getagt. Zum ersten Mal konnten Interessierte die Sitzung via Livestream mitverfolgen (die bz berichtete). Zweieinhalb Stunden lang haben die Bezirksrätinnen und Bezirksräte über 59 Anträge abgestimmt. Die FPÖ – nur mit einem Mandat vertreten – fehlte entschuldigt.

Von Klimaschutzmaßnahmen über Kunst und Kultur bis zum Verkehr reichte die Themenvielfalt. In vielen Anträgen ging es aber vor allem um die Jugend. Die bz gibt einen Überblick:

Verkehrsberuhigung am Karlsplatz

Am Karlsplatz soll im Bereich der Evangelischen Schule und der TU eine Begegnungszone mit Tempo 20 für Radfahrer eingerichtet werden. Für motorisierte Fahrzeuge soll – wie schon bisher – ein generelles Fahrverbot gelten.

Begründet wird das mit den sich häufenden Gefahrensituationen zwischen Radlern und Fußgängern sowie zahlreichen Beschwerden seitens der Eltern von Schulkindern. Der Mehrparteienantrag wurde gegen die Stimmen der Grünen angenommen.

Ferienbetreuung im Sommer

Auch heuer wird der Bezirk in den ersten drei Juliwochen eine Gratis-Kinderbetreuung für Sechs- bis Zwölfjährige organisieren. Da die Nachfrage schon im vergangenen Jahr stark gestiegen ist, hat die Bezirksvertretung nun einstimmig die Verlängerung des Angebots um eine vierte Woche beschlossen.

Unterstützung für Lehrkräfte

Lehrkräften fehlt es besonders in der Corona-Pandemie an den zeitlichen Ressourcen und an der professionellen Ausbildung, um Kindern bei ihren Problemen die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Die Grünen fordern eine_n Sozialarbeiter_in zur Unterstützung in den Pflichtschulen im Bezirk. Das Bezirksparlament war einstimmig dafür.

Luftfilteranlagen

Im Dezember wurde die OVS Phorusgasse in einem Pilotprojekt mit CO₂-Ampeln ausgestattet. Diese messen die Luftqualität in den Klassenräumen und geben Bescheid, wenn gelüftet werden soll. Die zuständigen Magistratsabteilungen sollen nun den Einbau von mobilen Luftfilteranlagen prüfen. Der grüne Antrag wurde der Sozialkommission zugewiesen.

Wasserspiele im Sommer

Die Wieden nimmt sich Penzing zum Vorbild: Vergangenen Sommer hat der 14. Bezirk einen Pop-up-Wasserspielplatz errichtet. Die Wieden will nun ebenfalls Wasserspielelemente als Freizeitangebot in die Parkanlagen integrieren. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Gratis Tampons

Im Dezember hat die Bundesregierung die Umsatzsteuer auf Damen-Hygieneartikel von 20 auf 10 Prozent gesenkt. Das nimmt die Bezirksvertretung zum Anlass, um sich per Resolutionsantrag einstimmig für kostenlose Menstruationsprodukte in allen Sozialeinrichtungen der Stadt Wien und Schulen im 4. Bezirk auszusprechen.