Wilde Kaninchen bewohnen seit Jahrzehnten den Handelskai: Die MA 49 informiert, wie es den Tieren derzeit geht.

WIEN/BRIGITTENAU. Viele Brigittenauerinnen und Brigittenauer, die am Handelskai spazieren gehen, habe sie wohl schon gesehen: die Kaninchen, die sich in den Gebüschen und auf den Wiesen an der Donau tummeln. Die kleinen Vierbeiner leben seit Jahrzehnten am Handelskai, meist erregen sie keine große Aufmerksamkeit. Im Jahr 2020 kamen die Tiere allerdings in die Schlagzeilen, weil die Population durch ein Virus dezimiert wurde. Doch wie geht es den Nagern inzwischen?

Kaninchen bewohnen Erdbauten

Seit rund 30 Jahren sollen die Kaninchen den Handelskai besiedeln. Dabei handelt es sich sowohl um Wildkaninchen als auch um ausgesetzte Hauskaninchen, wie die für Wildtiere zuständige MA 49 – Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb auf Nachfrage erklärt. Wie viele Kaninchen nun genau am Handelskai leben, weiß die MA 49 jedoch nicht: "Eine genaue Populationsgröße abzuschätzen, ist bei Kaninchen schwierig, da sie Erdbauten bewohnen und deshalb meist schwer zu sehen sind."

Schätzungen zufolge gibt es 100 bis 200 Kaninchen am Handelskai. Bei einem Lokalaugenschein konnten wenige 100 Meter von der Millennium City entfernt in der Nähe der Reichsbrücke einige Nager entdeckt werden. Nähert man sich ihnen, flüchten sie. Recht menschenscheu scheinen sie dennoch nicht zu sein.

Die flauschigen Nager finden ihr Futter selbst.

Foto: Tomislav Josipovic

hochgeladen von Tomislav JOSIPOVIC

Füttern müssen Tierfreunde die Vierbeiner aber nicht: Diese seien in der Lage, selbstständig für ihr Futter zu sorgen, so die MA 49. Wie wird aber die Kaninchen-Population reguliert? Als natürliche Fressfeinde besonders für die Jungtiere kommen etwa Füchse oder heimische Raubvögel wie Turmfalken oder Eulen infrage. Auch fallen einige Tiere dem Verkehr zum Opfer.

Derzeit kein Virus unter den Kaninchen

Zudem kursiert alle paar Jahre das Virus RHD1 unter den Kaninchen. Ihre Population wurde dadurch zuletzt 2020 reduziert. Das Virus birgt für Menschen keine Gefahr, eine Infektion verläuft für die kleinen Nager aber in den meisten Fällen tödlich. Vor zwei Jahren wurden deshalb einige tote Tiere an der Promenade entdeckt. Dieses grausige Bild bleibt den Passanten am Handelskai aber seitdem erspart, denn derzeit sind keine Fälle bekannt.

Auf den Grünflächen am Handelskai fühlen sich die Tiere wohl.

Foto: Tomislav Josipovic

hochgeladen von Tomislav JOSIPOVIC

Die Kaninchen leben am Handelskai friedlich, ohne dass dabei das Gleichgewicht unter den Arten gestört wird, meinen die Experten vom Amt. An der Donaupromenade leben zu Land noch einige andere Wildtiere wie Füchse, Höckerschwäne, Stockenten und andere heimischen Arten. Von Zeit zu Zeit werden sogar Rehe gesichtet.

