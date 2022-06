Die Wettervorhersage der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) für die kommenden Tage verspricht Hitze, Gewitter und auch ein wenig Wind.



WIEN. Die Woche am Montag beginnt mit einem nahezu wolkenlosen Himmel, von früh bis spät. Erst nachmittags machen sich einzelne dünne hohe Wolken, später auch Quellwolken bemerkbar.

Warst du am Wochenende im Schwimmbad?

In der Nacht auf Dienstag steigt die Gewittergefahr deutlich. Dazu weht im Tagesverlauf mäßig auffrischender Wind aus Südost. Rund 20 Grad bekommt es in der Früh, tagsüber kann es bis zu 33 Grad erreichen.

Hitze, Gewitter und erste Regenschauer

Am Dienstagvormittag muss sich die Sonne den Himmel mit zahlreichen Quellwolken teilen. Mitunter gehen auch erste Regenschauer und Gewitter nieder. Nachmittags bleibt die Schauer- und Gewitterneigung über Wien hoch. Der Wind dreht bereits am Vormittag auf West und weht mäßig bis lebhaft. Nachmittags lässt der Wind aber deutlich nach. Rund 22 Grad in der Früh, tagsüber Höchstwerte um 30 Grad.

Bis zur Mitte der Woche kann es ab und zu zu Gewitter und Abkühlung kommen.

Foto: Franziska Dostal

hochgeladen von Franziska DOSTAL

Zur Wochenmitte ist es lange sonnig, ehe sich am Nachmittag zumindest in der Umgebung der Stadt einzelne Quellwolken auftürmen können. In Wien selbst steigt die Gewitter- und Schauerneigung vorerst nur langsam an, tagsüber sollte es weitgehend trocken bleiben.

Der Wind aus Südost bis Süd frischt mitunter zumindest mäßig auf und kann damit die Hitzeentwicklung in der Stadt etwas erträglicher gestalten. Frühtemperaturen um 21, Tageshöchsttemperaturen um die 34 Grad.



