Am Wochenende schlägt in Wien der April zu: Es warten Wolken, Regen und viel Wind. Am Sonntag ist aber Sonne möglich.

WIEN. Eigentlich hatte es mit den wärmeren Temperaturen schon recht gut ausgesehen. Doch das Wochenende macht dem Frühling in Wien einen Strich durch die Rechnung: Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird es deutlich kühler, auch mit Regen ist zu rechnen.

Wie magst du das Wetter am liebsten?

Mit einer Kaltfront startet der Samstag, 9. April. Am Vormittag überwiegen die Wolken, dazu gibt es kräftige Windböen. Kurze Schauer sind sehr wahrscheinlich. Am Nachmittag schwächt der Wind aus West bis Nordwest aber ab. In der Früh hat es um 11 Grad, tagsüber sinken diese auf rund 8 Grad.



Etwas Sonne am Sonntag

Besseres Wetter bringt der Sonntag, 10. April: Bei wechselnder Bewölkung scheint auch immer wieder die Sonne. Allerdings sind auch einzelne Schauer möglich. Lebhaft bläst der

Wind aus West bis Nordwest. Die Frühtemperatur liegen um 4 Grad und gehen im Laufe des Tages auf bis zu 11 Grad hinauf.

Foto: Kathrin Klemm

hochgeladen von Kathrin Klemm

Deutlich mehr Sonne wartet auf Wienerinnen und Wiener ab kommender Woche. Am Montag, 11. April, gibt es anfänglich noch mehr Wolken, diese lösen sich tagsüber aber auf. Auch der Wind weht nur noch schwach. Die Temperatur klettert von morgens 2 Grad auf 11 Grad nach oben.

Noch wärmer wird es dann am Dienstag, 12. April, mit bis zu 19 Grad. Dabei wartet viel Sonne und nur dünne Schleierwolken. Es weht mäßiger Wind aus Ost bis Süd.

