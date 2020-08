Nach einer längeren Schaffenspause von vier Jahren hat Julian le Play wieder ein Album veröffentlicht.

WIEN. In der Karriere von Julian le Play ging es immer steil bergauf. Nach seinem Durchbruch in der ORF-Castingshow "Helden von morgen" landete der heute 29-Jährige auch bald mit "Mr. Spielberg" seinen ersten großen Hit. Bis 2016 folgten im Zweijahrestakt drei Alben und die Konzerte waren ausverkauft. Nur das vierte Album ließ vier Jahre lang auf sich warten. Der Grund war eine kleine künstlerische Krise, aus der der Sänger nicht so einfach wieder herauskam. "Das dritte Album habe ich in Lissabon geschrieben. Ich war auch jetzt wieder dort, doch mir sind keine ordentlichen Texte eingefallen", schildert le Play. Der Ausweg war eine mehrwöchige Auszeit auf einer Berghütte in Tirol, auf die er sich mit seinen Musikern zurückgezogen hatte. "Dort haben wir viel weitergebracht und einen Großteil der Songs geschrieben", so der Wiener.

Und nun ist das neue Werk "Tandem" mit 15 Songs auf dem Markt. Der erste Hit "Hellwach" wird in den Radios bereits auf und ab gespielt und ist ein Duett mit der Berliner Sängerin Toksi. Kennengelernt haben sich die beiden auf Instagram. "Ich fand sie cool und hab sie gebeten, für mich ein paar Zeilen einzusingen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen hat sie das in Berlin gemacht und mir geschickt", so le Play. Erst vor wenigen Tagen haben sich die beiden auch persönlich getroffen. Auch wenn das Album "Tandem" heißt: Den gleichnamigen Sprung aus luftiger Höhe würde der Sänger nie wagen. "Maximal mit einem Tandem-Fahrrad fahren. Das wäre eher etwas für mich", sagt der bekennende Nachtmensch.

Im Mai 2021 in Wien

Mit dem neuen Album im Gepäck geht es dann auch endlich wieder auf Tour. Bis zum Konzert am 14. Mai 2021 in der Arena müssen sich die Fans aber noch etwas gedulden und mit dem neuen Album vorliebnehmen.

Zur Person:

Julian le Play (29) ist ein österreichischer Sänger und Musiker, der seinen Durchbruch im Jahr 2012 schaffte. Seine größten Hits sind "Mr. Spielberg", "Philosoph" und "Mein Anker". Er wurde mit insgesamt fünf Amadeus-Awards ausgezeichnet.

Alle Termine: www.julianleplay.com