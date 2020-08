Die Wirtschaftsagentur sucht nachhaltige, solidarische und kreative Lösungen, um mit dem neuen Alltag umzugehen. Der beim Publikum beliebtesten Idee winken 3.000 Euro.



WIEN. Der erste Wiener Lastenfahrrad-Markt. Ein See und ein Leuchtturm gleich hinter dem Westbahnhof. Ein Studio, in dem die Technik aus derzeit nicht stattfindenden Events für virtuelle Produktionen verwendet wird. Ein mobiles Kino, das aktuelle Filme zur Vorführung im Innenhof oder Wohnzimmer nach Hause liefert. Das sind nur einige von 240 Ideen, die die Wiener Wirtschaftsagentur derzeit unter dem Titel "Creatives for Vienna" vorstellt.

Ein aktueller Film und bei Bedarf eine Leinwand für das Kinovergnügen daheim oder im Innenhof verspricht das Projekt "Kino kommt!"

Foto: Heschl/Blöchl

hochgeladen von Christine Bazalka

Gefragt sind Projekte, die das kreative und solidarische Miteinander in und nach der Corona-Krise in den Vordergrund stellen. Ideen, die aus dem neuen Alltag heraus entstanden sind und die neue Normalität zu verbessern versuchen. Nachhaltigkeit und Vernetzung sind gefragt.

1,2 Millionen Euro bereits ausgeschüttet



Von den 700 eingereichten Vorschlägen hat eine Fachjury 240 ausgewählt, die auf der Website der Wirtschaftsagentur beschrieben werden. Sie alle haben bereits 5.000 Euro Ideenförderung erhalten; das heißt insgesamt hat die Wirtschaftsagentur 1,2 Millionen Euro für neuen Ansätze in der Kreativwirtschaft bereitgestellt. Gesucht werden jetzt aber noch die Lieblingsprojekte der Wienerinnen und Wiener: Wer möchte, kann noch bis Sonntag, den 16. August für eine oder auch mehrere Ideen abstimmen. Die drei Projekte mit den meisten Stimmen erhalten ein Preisgeld von 3.000, 2.000 und 1.000 Euro.

Auch wenn es sich um einen Ideenwettbewerb handelt, sollen möglichst viele Projekte natürlich umgesetzt werden. Einige sind bereits seit geraumer Zeit im Laufen: So hat etwa die Designerin Elizaveta Fateeva während des Lockdowns begonnen, unter dem Titel "One Dress a Day" jeden Tag ein Kleid aus Restseidenbeständen zu fertigen, da sie keine neuen Materialien zur Verfügung hatte.

Auch andere Projekte, wie das Virtual Production Studio von Media Apparat sind bereits in Umsetzung. Übertragungen und Produktionen können hier in virtuellen Räumen abgewickelt werden. Nähere Infos dazu gibt es hier.

Bei jenen Ideen, die noch in Planung sind, bemüht sich die Wirtschaftsagentur um Unterstützung, damit sie möglichst bald das Licht der Welt erblicken.