Noch bis Freitag, 31. Dezember, kann man Rechnungen des Weihnachtsshoppings vom 18. und 19. Dezember einreichen und bei der Lotterie um Gastro-Gutscheine in Wien teilnehmen.

WIEN. Mit einer Aktion der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien sind die Gastro-Gutscheine zurückgekehrt. Allerdings bekommt diesmal nicht einfach jeder Wiener Haushalt einen Gutschein. Jene Menschen, die am 18. oder 19. Dezember in Wien eingekauft haben, können ihre Rechnung einreichen und an einer Verlosung von Gastro-Gutscheinen teilnehmen.

Wer am 18. oder 19. Dezember einkaufen war, kann seine Rechnung einreichen und am Gewinnspiel teilnehmen.

Foto: Markus Spitzauer/Regionalmedien

Noch bis Freitag, 31. Dezember, kann man seinen Einkaufsbeleg auf wiener-weihnachtszuckerl.at hochladen und an der Verlosung teilnehmen. Dabei kann man die Hälfte des Geldes zurückgewinnen, das man im lokalen Handel in Wien ausgegeben hat – in Form von Gutscheinen für die Gastronomie. Für die Aktion stellen die Stadt Wien und die Wiener Wirtschaftskammer je zwei Millionen Euro zur Verfügung.

So funktioniert die Teilnahme

Für die Teilnahme an der Verlosung muss man mindestens 16 Jahre alt sein. Ein Wohnsitz in Wien ist dafür nicht erforderlich – nur eingekauft muss man in Wien haben, und zwar in einem Wiener Geschäft des stationären Handels am 18. oder 19.12. Einkäufe bei Unternehmen, die im letzten Lockdown offenhalten durften (Supermärkte, Apotheken, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Tabak-Trafiken und ähnliches), können nicht eingereicht werden.

Diese Gastro-Gutscheine gibt es zu gewinnen:

Bei einem Einkaufswert von 1-50 Euro gibt es einen Gastro-Gutschein im Wert von 25 Euro zu gewinnen.

Bei einem Einkaufswert von 51-100 Euro gibt es Gutscheine im Wert von 50 Euro zu gewinnen.

Bei einem Einkaufswert von 101-150 Euro gibt es Gutscheine im Wert von 75 Euro zu gewinnen.

Bei einem Einkaufswert von 151-200 Euro und mehr gibt es Gutscheine im Wert von 100 Euro zu gewinnen.

Die Belege müssen hier hochgeladen werden. Die Verlosung findet im Jänner unter notarieller Aufsicht statt. Verlost wird so lange, bis der Topf von vier Millionen Euro ausgeschöpft ist. Die Gewinner werden im Anschluss schriftlich verständigt und die Gastro-Gutscheine werden zugeschickt. Diese können bei den teilnehmenden Gastro-Betrieben und Kaffeehäusern eingelöst werden.

