Wenn die Parkplatzsuche mit einer Festnahme endet: In Simmering gerieten zwei Autofahrer am Mittwoch über einen Parkplatz in einen so heftigen Streit, dass einer von ihnen ein Messer zückte und den anderen bedrohte.

WIEN/SIMMERING. Im Bereich der Nemelkagasse dürfte am Mittwoch, 22. Dezember, ein Streit um einen Parkplatz eskaliert sein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering wurden gegen 17.40 Uhr wegen einer Auseinandersetzung verständigt.

Der 44-Jährige zückte ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von fast 10 Zentimetern Länge.

Ein 44-jähriger österreichischer Staatsbürger soll einen 29-Jährigen im Zuge des Streits um den Parkplatz beschimpft und mit einem Messer bedroht haben. Die alarmierten Beamten konnten den 44-Jährigen am Tatort festnehmen.

Messer zur Verteidigung gezückt

Bei der Vernehmung gab er an, das Klappmesser lediglich zur Verteidigung gezückt zu haben. Das Messer mit einer Klingenlänge von ca. 9,5 Zentimetern wurde sichergestellt und gegen den Tatverdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der mutmaßliche Täter auf freiem Fuß angezeigt.

