Nach der Fastenzeit wird an Ostern wieder kräftig zugelangt. Von bunten Ostereiern bis hin zu deftigen Festessen und Süßigkeiten in allen Variationen. Doch bis zur Sommer-Saison ist es nicht mehr weit und die lästigen Kilos – ob viele oder nur ein paar wenige - quälen in den Jeans, dem Bikini oder der Badehose. Wir zeigen, wie man zu Ostern genießen und trotzdem dabei abnehmen kann.

Schlank und gesund durch den Frühling

Statt in der Osterzeit den süßen und fetten Verlockungen nachzugehen, sollte man eher das auf den Teller bringen, was regional und frisch ist. Unser Körper lechzt nach frischen Produkten. Ein Besuch am heimischen Bauernmarkt in der Nähe bedeutet nicht nur gesunde Bewegung für jeden Körper, sondern auch frühlingsfrische Düfte und leichte Genüsse.

Gesunde Schlankmacher

Das easylife-Expertenteam weiß, welche Lebensmittel ideal sind, um gesund abzunehmen und nachhaltig schlank zu bleiben. Und das wissen auch die easylife-Absolventinnen. Sie lernen ihren Körper und dessen Bedürfnisse besser kennen und welche Lebensmittel und Speisen dabei helfen, die Kilos purzeln zu lassen. Durch eine abwechslungsreiche und genussvolle Ernährung fällt es nicht schwer den Osterpinzen, die Butter oder süße Versuchungen links liegen zu lassen.

Turbo für den Stoffwechsel

Im Zuge der easylife-Therapie lernt man jene Lebensmittel und wohlschmeckende Rezepte kennen, die den Fettstoffwechsel so richtig auf Touren bringen. Je weniger ein Produkt chemisch behandelt ist, desto besser ist es außerdem für unseren Körper verwertbar und umso gesünder und vitaler fühlen wir uns. Zudem unterstützen hochwertiges Eiweiß in Kombination mit frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln unseren Stoffwechsel – er läuft wieder auf Hochtouren und die Kilos purzeln. Und das ohne Hungern und ohne mühsames Krafttraining, aber mit viel Genuss! So fühlt man sich nicht nur schlanker, sondern auch vitaler und gesünder.

Die Frühlingszeit ist die beste Zeit, um mit dem Abnehmen zu starten. Wer sich schon lange mit frustrierenden Diätversuchen abmüht und danach vielleicht sogar noch mehr Kilos auf der Waage zählt, sollte seine Stoffwechselleistung überprüfen lassen. In einem unverbindlichen und kostenlosen Beratungsgespräch analysieren die easylife-Expertinnen den Zustand der aktuellen Verbrennung und informieren über die individuellen Abnehmchancen.

