Am 31. Jänner kommen der spanische König Felipe VI. und Königin Letizia nach Wien. Geplant ist ein offizieller Empfang in der Hofburg und die Eröffnung einer Ausstellung im Belvedere mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

WIEN. Ende Jänner wird in Wien königlicher Besuch erwartet. Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia treffen am Montag, 31. Jänner zum Staatsbesuch ein. Teil des Besuchs wird ein offizieller Empfang der royalen Gäste durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie die gemeinsame Eröffnung der Kunstausstellung „Dalí – Freud“ im Belvedere sein, wie die Präsidentschaftskanzlei am Montag bekanntgegeben hat.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird das spanische Königspaar Ende Jänner in der Hofburg empfangen.

Foto: Peter Lechner/HBF

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Zuletzt war mit Juan Carlos im Jahr 2007 ein spanischer Monarch in Wien zu Gast. Zusammen mit dem damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer eröffnete er den Hauptsitz der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). 2014 dankte Juan Carlos im Schatten mehrerer Skandale ab und sein Sohn Felipe VI. wurde König.

Frühere Treffen der Staatsoberhäupter

Einen offiziellen Staatsbesuch hat König Felipe VI. in Wien also noch nicht absolviert. Er und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sind einander jedoch schon öfter begegnet. So saßen sie im Herbst 2019 in Japans Hauptstadt Tokio beim Dinner an einem Tisch, als Kaiser Naruhito, den Chrysanthementhron bestieg.

Im Dezember 2019 führten die beiden Staatsoberhäupter anlässlich der 25. UNO-Klimakonferenz ein Gespräch über die bilateralen Beziehungen und die Klimakrise. Auch im Zuge der Corona-Krise gab es ein Telefongespräch über die Situation in beiden Ländern.

Gemeinsame Kranzniederlegung

Am Montag, 31. Jänner, werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer den König und die Königin von Spanien zu einem offiziellen Besuch in Österreich empfangen. Um 13 Uhr erfolgt die Begrüßung mit militärischen Ehren im Inneren Burghof der Hofburg. Anschließend sind ein Fototermin vor dem Bellaria-Tor sowie ein Delegationsgespräch geplant, heißt es von der Präsidentschaftskanzlei. Außerdem findet am Nachmittag eine Kranzniederlegung in Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus statt.

Interessierst du dich für royale Familien?

Am Abend des 31. Jänner nehmen König Felipe VI. und Königin Letizia gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer an der offiziellen Eröffnung der Ausstellung „Dalí – Freud“ im Belvedere teil. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen dem spanischen Surrealisten Salvador Dali und dem österreichischen Psychoanalytiker Sigmund Freud. Dali sei von den Lehren Freuds fasziniert gewesen, heißt es in der Ausstellungsbeschreibung des Belvedere.

Das könnte dich auch interessieren:

Königlicher Besuch im SOS-Kinderdorf

Königlicher Besuch: Prinz Charles und Herzogin Camilla beehren Wien