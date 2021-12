Regisseur-Legende Stefan Ruzowitzky feiert heute am 25. Dezember seinen 60. Geburtstag.



WIEN. Stefan Ruzowitzky feiert am 25. Dezember seinen 60. Geburtstag. Mit dem Film "Der Fälscher" gewann der Regisseur als zweiter Österreicher nach Wolfgang Glück 1986 den Auslandsoscar in den USA. Dadurch wurde der Wiener Filmemacher zu einem Aushängeschild des österreichischen Films im Ausland.

Hast du schon einen Film von Stefan Ruzowitzky geschaut?

Ruzowitzky wurde 1961 als Sohn eines Maschinenbauingenieurs in Wien geboren. Aufgewachsen ist er jedoch in Düsseldorf und Linz. An der Universität Wien studierte er dann Theaterwissenschaft und Geschichte, während er mehrere Musikvideos - unter anderem für N'Sync, die Skorpione, Stefan Raab oder Die Prinzen - drehte.

Mit seinem Filmregie- und Drehbuchdebüt "Tempo" 1966 gewann er den Max-Ophüls-Preis. Seinen Durchbruch erlangte er dann jedoch mit dem bäuerlichen Drama "Die Siebtelbauern" 1988, wofür er mehrere Auszeichnungen ergatterte.



Das könnte Dich auch interessieren:



Verteidigungsministerin Tanner: "Digitale Show zum Nationalfeiertag 2020 als Hybrid-Event geplant"

Das könnte Dich auch interessieren: