Demonstrationen stehen auch diesen Samstag in der Inneren Stadt an. Autofahrer und Öffi-Nutzer müssen mit Staus und Verzögerungen rechnen.



WIEN/INNERE STADT. Auch diesen Samstag, 15. Jänner, stehen wieder Demonstrationen in der City an. Deswegen müssen Autofahrer ab Nachmittag mit Staus und erheblichen Verzögerungen rechnen.

Was sagst du zu den Corona-Demos?

Die Demonstrationen sind zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr angesagt. Gerechnet wird mit über 1.000 Teilnehmern. Dieses mal kommt es für die Autofahrer auch zu Sperren am Ring und dem Franz-Josefs-Kai.

Straßensperren, Umfahrung empfohlen

Die Demozüge verlaufen vom Heldenplatz über die Ringstraße – gegen die Fahrtrichtung – weiter über den Franz-Josefes-Kai und die Ringstraße, dann über den Heldenplatz bis zum Maria-Theresien-Platz.

Auch am Samstag, 15. Jänner, finden in der Inneren Stadt Demonstrationen statt. Mit Staus und Verzögerungen ist zu rechnen.

Foto: mjb (Symbolfoto)

hochgeladen von Kathrin Klemm

Die Experten des ÖAMTC raten, den Innenstadtbereich etwa zu umfahren und etwa eine Route über den Gürtel zu nehmen. Staus und Zeitverluste sind auf Ring, Franz-Josefs-Kai, Roßauer Lände, Untere und Obere Donaustraße, Praterstraße, Zweierlinie in beiden Richtungen, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße, Rechte Wienzeile, Linke Wienzeile, Burggasse, Währinger Straße oder Alser Straße einzuplanen.

Auch die Öffis (ausgenommen U-Bahnen) werden von den Demonstrationen beeinträchtigt sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Nächste Corona-Demo legt am Samstag Wien lahm