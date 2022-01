Armut in Österreich: Wiener Neustädter Schüler-Projekt über die dramatische Situation

Ein weiteres Projekt aus der Serie der 17 sustainable development goals an der HLW Wiener Neustadt ist abgeschlossen.

WIENER NEUSTADT. Schüler und Schülerinnen aus der 1 BHL und 1AFS haben gemeinsam mit ihrer Ethiklehrerin Dipl. Päd. Helga Prosch, die Aktion „Kilo gegen Armut“ der Caritas unterstützt und in allen 15 Klassen der HLW um Spenden von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikel gebeten. Auf diese Weise wurden insgesamt 17 Bananenschachteln mit Mehl, Reis, Gries, Babynahrung und verschiedenen Hygieneprodukten gefüllt und der Caritas übergeben.

Armut nebenan

Die Schüler recherchierten auch zum Thema Armut und Hunger speziell in Österreich und konnten auf diese Weise zahlreiche Informationen zum SDG 1 (Armut) und SDG 2 (Hunger) einholen und den Klassen auf einer Ausstellungstafel in der AULA präsentieren. Sie fanden heraus, dass in Österreich 1.222.000 Menschen armutsgefährdet sind, da sie ein Einkommen unter der Armutsschwelle haben, wobei hier mehr Frauen als Männer betroffen sind. Mehr als eine halbe Million Österreicher leiden definitiv an Hunger, davon 127.000 Kinder. Mit Ihrer Unterstützung der Aktion „Kilo gegen Armut“ wollen die Schüler*innen der HLW mithelfen, hier gegenzusteuern und haben erfahren, dass man auch mit kleinen Gaben, Großes bewirken kann.

