Dreikönigs - Sammelaktion am Flugfeld und in der Badener Siedlung

3 Tage lang ist eine Dreikönigsgruppe am Flugfeld und in der Badener Siedlung unterwegs, um mit den Spenden den indigenen Völkern in Amazonien zum Überleben zu verhelfen. Sie tragen damit auch bei, dass die "grüne Lunge der Erde" für unser Weltklima erhalten bleibt!



Danke für die besonders freundliche Aufnahme und die Geldspenden

Zugleich freudig und herzlich werden die Hl. 3 Könige bisher von allen Haus- und Wohnungsbesitzern begrüßt und nachdem sie Ihre in Reimen dargebotene Vorstellung beendet hatten, wurde ihnen mit Süßigkeiten und mit einer Geldspende für Amazonien gedankt.

Die Flugfelder Dreikönige sind noch in den nächsten beiden Tagen vor dem Dreikönigsfeiertag am Flugfeld und in der Badener Siedlung unterwegs!

Hans Machowetz,

Pfarrgemeinderat