Gottfried Schwarz aus Bad Erlach beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit mit der Haltung von Bienen und stellt sich unserer Fragen:

Bienen sind faszinierende Lebenwesen, wo liegt ist Ihr Zugang zur Bienenhaltung?

"Das Arbeiten mit den Bienen erfordert Ruhe und Gelassenheit. Aber vor allem fasziniert mich die Biene an sich, dieses einzigartige Regelwerk und die Anpassung des Imkers an immer wieder neue Situationen und Gegebenheiten, aber auch mit der Natur mitzugehen."

Wie gehen Sie mit den Veränderungen bezüglich Klimawandel um und wie können Sie die Bienen dabei unterstützen?



"Besonders betroffen sind die Bienen unserer Region mit der anhaltenden Trockenheit im Frühjahr und Herbst, hiebei kann ich mit Aufstellen von Wasserschalen oder Aufstellen der Bienenvölker in der Nähe einer Wasserstelle ein wenig davon abfangen."

Das Interesse an der Bienenhaltung erlebt seit einigen Jahren einen Aufschwung, was sollten Neueinsteiger unbedingt dabei beachten?



"Ich empfehle jedem Interessenten sich an einer Imkerschule zuerst einmal fortzubilden, bevor man die ersten Völker sich zulegt. Hier liegt der Grundstein der artgerechten Bienenhaltung, und diese ist nur möglich mit der entsprechenden Ausbildung."

Leider immer noch ein Thema ist das Bienensterben, wie gehen Sie damit um?

"Monokultur und Pestizide belasten weiterhin die Bienenpopulation, durch gezielteres Aufstellen der Völker kann ich den Belastungen sozusagen besser ausweichen, das Problem ist dadurch aber nicht gelöst"

Viele möchten der Natur was Gutes tun und hätten gerne ihren eigenen Bienenstock im Garten, können oder möchten die Pflege aber nicht übernehmen, können Sie helfen?

"Seit einiger Zeit biete ich kleine Völker zum Mieten an. Im Mietpreis sind 10 Kilo Honig und alle fälligen Pflegearbeiten inbegriffen. Nach einem Jahr nehme ich die Bienen wieder zurück."

Bienen spielen eine zentrale Rolle im Erhalt der Artenvielfalt, was kann der Einzelne für den Weiterbestand unserer Kulturlandschaft tun?

"Als Gartenbesitzer oder Balkonbesitzer kann man bienen- und insektenfreundliche Blumen, Sträucher und Bäume pflanzen und auf Pestizide verzichten. Und kaufen Sie Lebensmittel aus nachhaltiger Landwirtschaft."