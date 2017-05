GOLD, SILBER UND BRONZE FÜR TEAM KICKBOXING 4 L&M WR. NEUSTADT

07.05.2017, 10:00 Uhr

6.5.2017 KBH MASTERS IN DER BLUE-BOX ARENA IN GRAZ

Berat SALIU konnte das spannende Finale in der allgemeinen Klasse Leichtkontakt Kickboxen (LK) - 94 Kg Herren für sich entscheiden und sicherte sich die Goldmedaille. In der Klasse + 94 Kg errang Berat die Bronzemedaille. Daniel BARTL sicherte sich nach einem eindrucksvollen Sieg in der Vorrunde die Bronzemedaille in der allgemeinen Klasse - 84 Kg. Jonas LAUTENSCHLAGER konnte sich in der Klasse U16 LK - 63 Kg die Silbermedaille erkämpfen.Marcel ORTNER und Denise DEIMEL konnten bei dem mit über 360 Entries stark besetzten Turnier wichtige Erfahrungen sammeln.Mehr Infos über das Kickboxen in Wr. Neustadt findet man auf der