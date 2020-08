Heute Vormittag kam ein 34-Jähriger mit seinem Motorrad am Magdalensberg zu Sturz und schlitterte unter der Leitschiene durch.

LAVAMÜND. Am Sonntag, den 9. August 2020, war ein Mann aus Tschechien mit seinem Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) talwärts unterwegs. Am Magdalensberg verunfallte er in einer leichten Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache: Der 34-jährige Lenker schlitterte unter der Leitschiene durch, stürzte über eine steile Böschung und kam rund zehn Meter unter der Straße auf einem Steilhang zu liegen, sein Motorrad kam noch auf der Straße zum Stillstand. Laut Polizeiinspektion (PI) Lavamünd wurde der Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades von Rettungskräften ins Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg eingeliefert.