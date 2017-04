Fotograf mit Leidenschaft - Manuel Gosch

20.04.2017, 20:07 Uhr

Manuel Gosch: Ich liebe das fotografieren egal ob es Motorsport oder Fußball oder einfach die schöne Natur ist. Andere Jugendliche mit diesem Alter gehen am Abend fort oder vertreiben sich mit anderen Sachen die Zeit, jedoch mir interessiert das Fortgehen nicht so, ich bin viel lieber an der Natur und Fotografiere was ich gerade sehe, die Natur hat vieles zu bieten. Ich mache alles aus Liebe zum Hobby, mir macht das Fotografieren wahnsinnig viel Spaß.Ich hoffe euch gefallen meine Bilder egal ob Fußball, Motorsport oder die Natur Landschaft.