Wolfsberg: Petra Gönitzer-Reiter ist Unternehmerin des Monats

Auszeichnung erhalten

Betrieb vom Vater übernommen

WOLFSBERG. Petra Gönitzer-Reiter, Geschäftsführerin des Autohauses BMW Gönitzer GmbH mit Sitz in Wolfsberg, wurde kürzlich zur Unternehmerin des Monats gekürt.Unternehmerin Petra Gönitzer-Reiter wurde von "Frau in der Wirtschaft" (FiW) als "Unternehmerin des Monats April 2018" ausgezeichnet. FiW-Landesvorsitzende und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten Sylvia Gstättner, FiW-Bezirksgeschäftsführerin Elisabeth Reichmann und FiW-Bezirksvorsitzende Gabriela Kucher gratulieren herzlich zur Auszeichnung.Bereits seit dem Jahr 1987 arbeitet die heutige Unternehmerin im Autohaus Gönitzer. Nach ihrem Praktikum beim Finanzamt, holte der - leider schwer erkrankter Vater Adolf Gönitzer - die erst 20-Jährige in das Unternehmen nach Hause. So wurde sie plötzlich und unvorbereitet mit den alltäglichen Herausforderungen eines KFZ Betriebes konfrontiert. "Er machte mich zur Geschäftsführerin und ich musste nach seinem Ableben 1988 entscheiden, ob wir, meine Schwester und ich, nun verkaufen oder nicht. Ich entschied mich für die Firma, und so wurde sein Lebenswerk auch zu meinem Lebenswerk", so Gönitzer. 1994 entschloss sich auch ihr Mann Walter Reiter dazu, in das Unternehmen einzusteigen.