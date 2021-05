Vor dem ersten Grünlandschnitt kam bei Stefan Renk eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

ZWETTL. Stefan Renk, Landwirt aus Rudmanns, ist dieses Jahr unter die Pioniere gegangen. Er hat vor dem ersten Grünlandschnitt mittels Drohnen-Einsatz die Flächen nach jungen Rehkitzen abgesucht, um diese vor dem sicheren Tod durch die Mähmaschine zu retten.

Tragischer Hintergrund

Die durchgeführte Aktion hatte einen tragischen Hintergrund. "Im Vorjahr hatten wir sieben tote Rehkitze zu beklagen. Den Tieren wurden die Beine abgemäht – sie sind grausam verstorben", so Renk. Er hat sich deshalb für eine moderne Art der Tierrettung entschieden und in persönlichem Engagement einen Drohnen-Piloten gesucht, der beim ersten Grünlandschnitt in den frühen Morgenstunden in den letzten Mai-Tagen einen Rundflug durchgeführt hat. "Wir haben circa die Hälfte unserer rund 25 Hektar überflogen, da diese in Waldnähe liegen und wir da schon öfters Wild zu sehen bekamen. Die restlichen Flächen sind in Straßennähe, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass kleine Rehe zur Welt gebracht werden", erläutert Renk den BEZIRKSBLÄTTERN. Generell sei diese Maßnahme nur vor dem ersten Grünlandschnitt notwendig, da sie mit dem Termin der Geburt zusammenfällt.

"Voller Erfolg"

Die Aktion wurde für Renk und seine Familie zum vollen Erfolg: "Auch wenn wir diesmal kein einziges Kitz zu sehen bekamen, war für mich die Aktion ein voller Erfolg, weil wir nun mit ruhigem und guten Gewissen mit der Ernte beginnen konnten und dabei kein kleines Reh zu Schaden kommen kann."

Und auch an einer anderen Front konnte der innovative Landwirt einen Teilerfolg verbuchen: "Zunächst war das Interesse des Jagdpächters an meiner Aktion sehr bescheiden. Erst nach mehrmaligem Gespräch, war er bereit für die halben Kosten für den Drohnen-Flug aufzukommen." Damit hofft Renk auch auf ein generelles Umdenken und Miteinander, denn: "Ich für mich werde nächstes Jahr wieder beim ersten Grünlandschnitt mit der Drohne fliegen um mir Gewissheiten zu verschaffen, dass bei unserer Arbeit kein Tier zu Schaden kommt."