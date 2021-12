ZWETTL. Noch nie wurden in der Stadt Zwettl in nur einem Jahr so viele Verkehrsprojekte umgesetzt als 2021. An allen vier Stadteinfahrten gab es Veränderungen. Ein Überblick:

Park+Drive-Anlage

Im Bereich des Gewerbeparkes wurde im Sommer und Herbst eine Park+Drive-Anlage für Tagespendler und Fahrgemeinschaften errichtet. Im Gegenzug dazu wurde die Parkmöglichkeit beim Weinberg geschlossen. Diese habe laut Straßenmeisterei-Chef Gilbert Schulmeister nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprochen.

Begegnungszone

Die wohl größte Veränderung wurde im Sommer 2021 abgeschlossen. In der Zwettler Innenstadt wurde in der Landstraße die erste Begegnungszone des Waldviertels baulich abgeschlossen. Seitdem sind in diesem Bereich alle Verkehrsteilnehmer sowie Fußgänger gleichberechtigt. Es gilt eine Maximalgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Der obere Bereich der Landstraße wird nach den Arbeiten im Spätherbst im nächsten Jahr neu gepflastert.

Moidramser Berg

Neu gestaltet wurde auch der Moidramser Berg. Die Straßenkonstruktion war mittlerweile 50 Jahre alt und wurde vor allem durch den Schwerverkehr zuletzt stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine bessere Straßenbegrenzung und eine Neugestaltung bis zur Auffahrt der Umfahrung sollen die Verkehrssicherheit weiter erhöhen.

Neue Querungshilfe

Und auch für die Fußgänger wurde vieles getan. Im Bereich der Einfahrt Weitraer Straße wurde mit Installierung einer Querungshilfe einerseits die Verkehrssicherheit für die Fußgänger erhöht, andererseits müssen aufgrund der baulichen Veränderungen Autofahrer zwangsweise ihre Geschwindigkeit bei der Stadteinfahrt reduzieren.

Einziger Kritikpunkt der Anrainer ist hier, dass kein Zebrastreifen umgesetzt wurde. Dieser soll aufgrund der zu niedrigen Frequenz nicht möglich sein.

