Am 11. Mai fand in Groß Gerungs der Spatenstich für die neue Rettungsstelle des Samariterbundes statt. Nach vierjähriger Planung soll am Standort Kreuzberg bis Ende 2023 eine neue Dienststelle errichtet werden.

GROSS GERUNGS. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro, die zu je einem Drittel vom Land NÖ, den Gemeinden Groß Gerungs und Rappottenstein sowie durch Eigenmittel bzw. Eigenleistung des Samariterbundes Groß Gerungs getragen werden.

Obmann Peter Weber freute sich, zu diesem feierlichen Anlass eine Reihe von Gästen aus Wirtschaft, Politik und dem Rettungswesen begrüßen zu dürfen.

"Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Groß Gerungs und Rappottenstein, dem Land Niederösterreich und dem Samariterbund herzlich bedanken", so der Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, Otto Pendl. Er betonte in seiner Festansprache die wichtige Rolle des Samariterbundes für die Sicherheit der Menschen in Niederösterreich und dass gerade in Zeiten einer Pandemie der Einsatz der haupt- und ehrenamtlichen Sanitäter unabkömmlich sei.