Wanderung zum Harzberg

22.11.2016, 22:13 Uhr

In Bad Vöslau starteten wir und gingen rechts den Malfattiweg entlang des Kurparks bergwärts. Über eine leicht,dann kräftiger ansteigende Forststrasse gelangten wir durch Föhrenwälder zur 21m hohen Kaiser Franz Joseph-Jubiläumswarte.Das Harzberg Gasthaus welches gleich neben der Warte liegt hat eine Känguru Farm.Montag ,Dienstag ist Ruhetag.Wir genossen die herrliche Aussicht weit ins Thermenland hinein.Anschließend setzten wir unsere Wanderung Richtung Vöslauer Hütte fort . Dort kehrten wir ein ,um uns zu stärken.

Über das Gradental führte unser Weg zurück zum Parkplatz beim Thermalbad ,wo unser Auto stand. Am Weg dorthin kamen wir noch an einer sogenannten Pecherhütte vorbei.In ihrem Inneren erinnern Schautafeln an das ausgestorbene Pecherhandwerk.Eine wunderschöne Wanderung mit herrlichen Ausblicken