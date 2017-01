SPÖ präsentiert Fahrplan bis 2020

20.01.2017, 10:05 Uhr

Es ist ein ambitioniertes Jahresprogramm mit Fokus auf Familien.

Die SPÖ Bruck hat auch im Jahr 2017 viel vor und legt einen wesentlichen Schwerpunkt ihres Programms auf den Bereich Familien und Kinder. Parallel dazu startet Finanzstadtrat Peter Koch das Projekt "Haushalt 2020", bei dem es gemeinsam mit den anderen Fraktionen um einen nachhaltigen Gesamtfahrplan in Sachen Haushaltskonsolidierung geht.Aufgrund der großen Nachfrage im Kinderbetreuungsbereich wird bis September 2017 für eine Million Euro eine zusätzliche zweigruppige Kinderkrippe auf dem Areal des LKH errichtet. Ebenfalls rund eine Million Euro wird in diesem Jahr in die räumliche Verbesserung und Barrierefreiheit in Kindergärten investiert.Im Bereich Straße und Verkehr ist die lang ersehnte Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich der Mömax-Kreuzung eine der wichtigsten Baumaßnahmen. In weiterer Folge erfolgt der Lückenschluss des Radwegs vom Kreisverkehr in Richtung Obi. Parallel dazu wird mit dem Land Steiermark für Bruck ein neues Radverkehrskonzept erstellt. Die beiden Citybuslinien Oberaich werden auf einen Rufbus umgestellt, was die Mobilität der Bewohner in diesem Stadtteil erhöhen soll.Die Innenstadtbelebung stellt einen weiteren Schwerpunkt im Jahresprogramm 2017 dar. Dank seiner zentralen Lage im Herzen der Steiermark wird Bruck auch als Wohnstadt immer attraktiver, die Wohnbauoffensive geht weiter. Dank verschiedener Projekte von Investoren wird es 2017 zudem erstmals betreutes Wohnen in Bruck geben.Für großes Besucherinteresse werden auch heuer die überregional bekannten Veranstaltungen Murenschalk, Stadtfest, Businesslauf oder Beach an der Mur sorgen. Einen weiteren Höhepunkt stellt hier der Tag der Einsatzorganisationen am 13. Mai auf der Murinselt dar.Um die Budgetkonsolidierung voranzutreiben, lädt Koch alle Fraktionen zur Mitarbeit ein. "Ich strecke meine Hände in Richtung aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen aus. Ziehen wir doch endlich gemeinsam an einem Strang", so Koch.