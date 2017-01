Titelkämpfe in Linz und Graz

26.01.2017, 10:32 Uhr

Laufen.

Bei den steirischen Rundlaufmeisterschaften in Linz gewann KSV-Alutechnik-Läufer Paul Stüger vor Sebastian Gaugl (3. über 200 m) über die 800 m, Christoph Teubl siegte in der U18. Zweite Plätze holten Samuel Reindl und Thea Grubisic jeweils über die 200 m, Dritte wurde Hannah Lilek.Bei der steirischen Crosslauf-Meisterschaft am Grazer Rosenhain gab es für KSV die Mannschaftsmeistertitel in der U18 weiblich (Maggele, Treitler, Fellner) und U12 weiblich (Mandl, Grgic, Penger), dazu einen zweiten Rang (Breidler, Johanna und Julia Matschny). In der WU 14 wurde Marlene Schadl Dritte ebenso bei den Burschen Elias Pölzl.Der Leobener Richard Nudl holte sich den Sieg in der Klasse M45, sein Sohn Christoph gewann in der U10.