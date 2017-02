Faschingsumzug in Wettmannstätten

WETTMANNSTÄTTEN. Der Elternverein der Volksschule Wettmannstätten lädt am Samstag, dem 25. Februar zum Kinderfasching ein, mit Start um 13.30 Uhr am Marktplatz. Der Umzug mit Zuckerlregen führt bis zur Weststeirerhalle, wo das Spektakel so richtig losgeht. Dort lockt auch ein großer Glückshafen, bei dem jedes Los gewinnt – außerdem gibt es einen Hauptpreis.