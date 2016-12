Ho Ho Yoga Charity-Event in Stainz

18.12.2016, 20:32 Uhr

Victoria Heinrich widmete den Erlös der Kinderkrebshilfe.

Die Übungen unterschieden sich nicht von jenen des laufenden Kurses. Und dennoch war beim Ho Ho Yoga Charity-Event am vergangenen Sonntag im Kindergarten etwas anders. „80% der Krebsfälle bei Kindern können geheilt werden“, bekräftigte Trainerin Victoria Heinrich, sich – wie im Vorjahr – in die Bekämpfung mit einer Spende an das St. Anna-Kinderspital in Wien einbringen zu wollen. „Ihr könnt heute“, so ihre Ermutigung an die Teilnehmerinnen, „Yoga für einen guten Zweck machen.“Danach ging es mit einer Entspannungsübung schon hinein in die Tiefen des Yoga. „Wer will, kann ein Augenkissen verwenden“, leitete Heinrich die Damen an, sich auf den Rücken zu legen und die an den Körper angelegten Handflächen nach oben zu halten. Nach der Konzentration auf die Atmung kam die Anweisung, die Aufmerksamkeit auf das Zentrum des Herzens zu legen: „Mit jedem Schlag spüren wir mehr Gefühle, Emotionen und Lebensfreude, während die nicht positiven Dinge uns verlassen.“ In der Folge ließ Victoria Heinrich ihre Teilnehmerinnen in ein Wechselspiel von Entspannung, Körperkräftigung und Konzentration eintauchen: „Es ist wichtig, immer gut auf sich zu schauen.“Ein Spruch, den Mariella Panagl voll unterstrich. „Beim Yoga kann man in eine andere Welt eintauchen“, gab sie sich sicher, durch die Übungen über ein Mehr an innerer Balance zu verfügen. Jeden Donnerstag dabei ist Andrea Haas-Götschl, die sich über regelmäßige Fortschritte freuen kann: „Es ist das Beste, das es gegen Belastungen in einer stressigen Zeit gibt.“