Wenn Gefühle Achterbahn fahren, ist „Demonde“ mit an Bord...

23.01.2017, 17:28 Uhr

Für den schönsten Tag im Leben eine Hochzeitsband von Welt: Das Trio "Demonde" ist zu zwei Drittel aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

Mit den Gefühlen leben

Noch ist es Winter, jedoch der nächste Frühling kommt bestimmt und damit auch die Hochzeitsaison. Der Schritt in die gemeinsame Zukunft soll zu einem bleibenden Erlebnis werden. Dazu will auch „Demonde“ beitragen. Die Hochzeitsband sorgt bei Trauungen im Standesamt sowie in der Kirche für den musikalischen Rahmen. Ihre Musik geht unter die Haut und berührt die Herzen...Anpassungsfähig, flexibel, vielseitig – diese Eigenschaften zeichnen „Demonde“ (Von Welt) aus. Es ist die Leidenschaft für Musik und die Freude am mehrstimmigen Gesang, die Michael Frießnegg, Dagmar Hinterer und Michael Tirof verbindet. Aus dem Unterhaltungsbereich kommend, haben sie sich als „Demonde“ neu ausgerichtet. Mit ihrer Musik geben sie freudigen Familienereignissen wie Taufen die ganz besondere Note.Hauptsächlich lassen sie Hochzeitspaare auf Wolke sieben schweben. Bei Trauungen und beim Sektempfang. Ihr Repertoire ist so rund wie die Ringe, die das „o“ in Demonde verkörpern. Es reicht vom klassischen „Ave Maria“ bis hin zu Gospels, Austropop und Schlagern. Reinhard Fendrich wird ebenso gerne gewünscht wie Andreas Bourani, Helene Fischer, Udo Jürgens, die Seer oder Andreas Gabalier. Die gespielten Titel – nicht im Programm sind geistliche Lieder und Volksmusik – werden gemeinsam arrangiert.

„Man wächst mit dem Hochzeitspaar bereits vor diesem wichtigen Moment in der Vorbereitungszeit zusammen.“Dagmar Hinterer(Musikerin & Sängerin)Dagmar Hinterer aus Schwanberg (Alt bis Sopran, Percussion), Michi Frießnegg aus Hohlbach (Klavier, E-Piano) und Michi Tirof aus Graz (Tenor, Gitarre) gehen ganz auf die Wünsche des Hochzeitspaares ein. „Es ist einfach schön, wenn wir dabei sein dürfen, wenn die Braut Herzerln in den Augen hat oder der Bräutigam übergeht vor Glück“, beschreibt Dagmar. „Wir fahren stets mit einem Hochgefühl heim.“Den räumlichen Gegebenheiten passt sich „Demonde“ ebenfalls an. Von der Akustik her gesehen, seien Standesämter eher die größere Herausforderung denn Kirchen. „Aber wir haben eine tolle Technik“, so Dagmar. Zu den Auftrittsorten in der Steiermark, in Kärnten, Wien, Oberösterreich und im Burgenland zählten auch Burgen, Schlösser, Weingüter, Gärten oder ein Schwimmbad. Ein Stromanschluss muss jedenfalls vorhanden sein.„Demonde“ tanzt nur auf einer Hochzeit pro Tag. Unter dem Motto „Nicht die Quantität, sondern die Qualität zählt.“ ist man dann ganz für das Paar da. „Wir bemühen uns, diesen Tag unvergesslich zu machen“, betont Dagmar. „Und das ist uns bisher noch immer gelungen. Wir kriegen viele Dankeskarten!“ Taufen finden ganzjährig, die meisten Hochzeiten von April bis Oktober statt. Jedoch nach der Saison ist vor der Saison. „Da geht die Probenarbeit los und macht uns irrsinnig viel Spaß“, strahlt Dagmar. Derzeit arbeitet Demonde an einem Video für youTube. So viel sei verraten: Es wird der Titel einer Newcomer-Band sein...Demonde sollte man möglichst früh buchen. „Es wurden sogar schon Termine für 2018 vergeben“, verrät Dagmar.Kontakt: www.demonde.at , office@demonde.at oder 0664/75057828