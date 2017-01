Besinnlicher Jahresabschluss von „Sing ma miteinander“ beim „Glirsch“

01.01.2017, 09:35 Uhr

Ein herzliches Dankeschön der Familie Krottmayer vulgo Glirsch für die Aufnahme in ihrer Herberge, Kurt Kügerl und seiner Frau Johanna für die Organisation und Vorbereitungen, Leitung der Abende.Allen Musiker/innen, Sänger/innen und Dichter/innen, die im Laufe des Jahres fürs Gelingen der Abende beigetragen haben.Es kommt bereits Jung und Alt aus allen Regionen zum Buschenschank Krottmayer „Glirsch“ auf den Kornriegel Die Urlauber beim „Glirsch“ freuen sich immer auf „SING MA MITEINANDER“, so wird Kultur und Musik aus der Steiermark weit über die Landesgrenzen bekannt. Allen Freunden von „Sing ma‘ miteinander“und Gästen vom Buschenschank Glirsch ein gutes neues Jahr, in der Hoffnung, dass wir uns beim nächsten „SING MA MITEINANDER“ am Freitag10. 03.2017 Beginn 19 Uhr bei Buschebschank Krottmaiyer vlg.Glirsch Kornriegel 4 8552 Eibiswald wiedersehen.