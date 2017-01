Erlös aus Benefiz-Vereinsball für querschnittgelähmten Lasselsdorfer

08.01.2017, 21:00 Uhr

Fünf Ortsvereine aus Rassach baten in der Festhalle zum Tanz.

„Ich danke für euer Kommen“, hieß Organisator Johannes Unterkofler die Ballbesucher – darunter Bürgermeister Walter Eichmann – in seiner Begrüßung herzlich willkommen. Er verkündete auch den Empfänger des diesjährigen Ballerlöses. „Er hatte vor zwei Jahren einen Arbeitsunfall und ist seither querschnittgelähmt“, befand er, dass das Geld zum Ankauf einer medizinischen Vorrichtung des Lasselsdorfers Josef U. sehr gut zu brauchen ist.Damit war der Weg für die Ballbesucher frei, sich in Nächstenliebe zu engagieren. Denn – die Musik brachte es auf den Punkt – jede Konsumation wurde in den guten Zweck eingebracht. Apropos Musik: Diesmal bestritten „Die Lannacher“ die abwechslungsreiche Beschallung. Der sichtbare Erfolg: Die Tanzfläche war im Nu gut gebucht.Viele Private, Unternehmer und Organisationen stellten sich in den Dienst der guten Sache. So brachte die Freiwillige Feuerwehr Rassach den Erlös aus der Silvesterfeier ein und Rudolf Hofer, Brandinspektor des Abschnittes Laßnitztal, stellte eine höchstpersönlich geschnitzte Weihnachtskrippe zur Verfügung, die im Rahmen des Balls versteigert wurde: Sie wurde um 1.240 Euro von der Sportlerrunde Lasselsdorf zur Aufstellung in der Dorfkapelle ersteigert. Zu einem Erfolg wuchs sich auch das Schätzspiel des ESV Rassach aus. Wie viele Nüsse sind im Glas?, lautete die Frage, die von Josef Schönberger mit 222 Stück richtig beantwortet wurde. Sein Lohn? Ein Geschenkskorb.