Offener Brief von Johannes Eisner

06.02.2017, 18:22 Uhr

Nach dem Eklat bei der Gemeinderatswahl in Eibiswald tritt Johannes Eisner aus allen politischen Funktionen im Rahmen der ÖVP zurück.

"Geschätzte Eibiswalderinnen und Eibiswalder, liebe Jugend!Ich, GR Johannes Eisner informiere Sie, dass ich nach dem Ausgang der Eibiswalder Bürgermeisterwahl meine Funktionen alsGemeinderat der Marktgemeinde EibiswaldOrtsteilbürgermeister des Ortsverwaltungsteils St. Oswald o. E. Fraktionsvorsitzender der Volkspartei EibiswaldGemeindeparteiobmannstellvertreter der Volkspartei Eibiswaldund die des Ortsparteiobmannes der Ortsgruppe St. Oswald o. E. mit sofortiger Wirkung und unwiderruflich niederlege, weilbei der gestrigen Wahl zum Bürgermeister, trotz vorheriger Zustimmung mit Unterschrift durch alle 14 ÖVP Fraktionsmitglieder für meine Person, von den 13 anwesenden Fraktionsmitgliedern der Volkspartei Eibiswald (einer lag mit schwerer Grippe im Bett) mindestens zwei, wenn nicht vier gegen meine Person und damit auch gegen die Volkspartei Eibiswald gestimmt habendamit eine demokratische Entscheidung des erweiterten Parteivorstandes der Volkspartei Eibiswald am 22. Dezember 2016 (von 41 abgegebenen Stimmen fielen 29 auf meine Person), aber auch der mehrheitliche Bürgerwille aufgrund des Ergebnisses bei den Gemeinderatswahlen 2015 mit den Füßen getreten worden sindund das gegenseitige Vertrauen in der Fraktion zerbrochen ist.Ich war ein gemeindepolitischer Quereinsteiger, bin ein Mensch mit Ecken und Kanten für den der Grundsatz „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ und der für erforderliche Veränderungen steht.Es gibt aber Personen in unserer Gesinnungsgemeinschaft, die sich vor Veränderungen fürchten und unsere Gesinnungsgemeinschaft, zu der ich mich weiterhin bekenne (sie kann ja nichts dafür), verraten haben.Ich habe bis jetzt mein Möglichstes gegeben und ich bin bei Gott nicht auf der „Nudelsuppe“ daher geschwommen.Ich habe gelernt einzustehen, vorzustehen und geradezustehen. Daher stehe ich auch für diese „Debakel an unserer Gesinnungsgemeinschaft“ gerade und nehme den Hut, obwohl manche die auf meine Person gesetzt haben enttäuscht sein werden.Der Parole „jetzt erst recht“ zu der mich in den letzten Stunden viele Freunde und auch junge MitbürgerInnen ermutigen wollen, kann ich, vor allem auch aus familiären Gründen, nicht nachkommen.Ich bitte all jene, die auf meine Person gesetzt haben, meine Entscheidung zu respektieren und danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen und das gedeihliche Miteinander."Johannes Eisner