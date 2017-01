U14 Turnier in Hitzendorf

15.01.2017, 14:20 Uhr

Am Samstag Nachmittag waren die Unter 14 Jährigen dran.10 Teams aus einem großen Teil der Steiermark kämpften verbissen um die Pokale,die von der Steiermärkischen Sparkasse gesponsert wurden.Bis zum letzten Spiel steigerte sich die Anspannung , nicht nur unter den Spielern , sichtlich an.Das Nachwuchszentrum Sulmtal trat für unsere Region an und erkämpfte mit viel Einsatz den Stolzen 4ten Platz.Glückwunsch an dieser Stelle an die Tollen Fußballer .