Miss-Styria-Wahl: Ein Mädchentraum wird wahr

01.02.2017, 01:30 Uhr

Martina Schwarzbauer aus Gratwein tritt zur Miss-Styria-Wahl an, um die Steiermark zu repräsentieren.

Steiermark repräsentieren

"Schon als kleines Mädchen wollte ich immer Prinzessin werden – eine Miss ist etwas Ähnliches", sagt Martina Schwarzbauer. Die 23-jährige Gratweinerin nimmt am Onlinecasting zur Miss-Styria-Wahl teil.Die Wahl zur schönsten Steirerin, die eine Chance hat, zur Schönsten ganz Österreichs zu werden, ist nicht nur ein Schönheitswettbewerb. Die Kandidatinnen müssen neben ihrer äußerlichen Schönheit mit Intelligenz, Auftreten und Benehmen sowie ihrer Bereitschaft, Fuß im Charitybereich zu fassen, glänzen. Und natürlich sollen die Damen das grüne Herz Österreichs auf Veranstaltungen oder Auftritten verkörpern können. "Die Teilnehmerinnen zeigen sich beim Bewerb selbst, werden viele Erfahrungen sammeln und sollen die Steiermark repräsentieren. Das Gesamtbild muss stimmen", verrät Sylvia Baumhackl, Mitorganisatorin der Miss-Styria-Wahl. Elfmal wurde eine steirische Miss zur Miss Österreich gewählt – die erste mit Ingeborg von Grienberger 1930, die letzte mit Dagmar Perl 1995. "Es wird Zeit, den Titel wieder nachhause zu bringen", sagt Baumhackl.

Shoppen und Formel 1



Mitstimmen beim Onlinecasting



Das Onlinevoting auf Facebook hat begonnen: Jene Kandidatinnen, deren Fotos am 5. Februar um 18 Uhr die meisten Zugriffe haben, haben die Chance auf das Golden Ticket. Damit kommen die Teilnehmerinnen direkt in die Endwahl, die am 9. April im Aiola im Schloss St. Veit in Graz stattfindet.

Davon träumt Schwarzbauer schon lange und stellt sich mit ihrer natürlichen Herzlichkeit dem Bewerb. Schönheit ist für sie ein vieldeutiger Begriff: "Es bedeutet auch Lebensfreude und Selbstbewusstsein. Ich habe viele Ziele im Leben und diese Wahl gibt mir die Möglichkeit, mich selbst weiterzuentwickeln. Ich möchte so viel wie möglich von dieser Zeit mitnehmen", sagt sie über ihre Motivation zur Teilnahme. Eine gewisse Vorbereitung ist deshalb für Schwarzbauer wichtig, aber: "Verstellen werde ich mich nicht. Ich bin ich, das muss reichen", lächelt sie. Und wer ist die Gratweinerin? Ein typisches Mädchen, das gerne shoppen geht und an Mode interessiert ist. Aber sie hat auch andere Seiten. "Ich schaue liebend gerne Sport. Fußball, Formel 1, alles. Ich genieße auch einmal die Auszeit, gehe ins Kino und gönne mir ab und zu Naschereien." Am häufigsten ist Schwarzbauer aber in der Natur anzutreffen. Mit dieser Naturverbundenheit will sie auch die Steiermark repräsentieren: "Das zeichnet uns aus. Die Steiermark hat viel zu bieten. Eine gute Mischung aus Natur und Kultur."