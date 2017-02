Blue und der sichere Badespaß

09.02.2017, 04:00 Uhr

Die Schwimmschule 'Blue Circus' bietet wieder Schwimmkurse im Hallenbad in Gratkorn an.

Spielerisch lernen

Früh übt sich, wer ein wahrer Seelöwe sein will. Österreichs größtes Präventions-Schwimmschulkonzept 'Blue Circus', vormals 'Hucki', ist wieder unterwegs, um Kindern rechtzeitig beizubringen, wie aus dem Badespaß eine sichere Sache wird.Der Tag im Schwimmbad, am See oder am Meer ist für Kinder ein nicht immer ungefährliches Abenteuer. "Je früher das Thema Sicherheit im kühlen Nass an die Kleinen herangetragen wird, desto mehr tragische Badeunfälle können vermieden werden", sagen Harald Pessler und Michael Zacek von 'Blue Circus'. Als ideale Vorbereitung für den sicheren Schwimmspaß bietet die Landesstelle Graz der AUVA in Zusammenarbeit mit 'Blue Circus' das Präventionsprogramm 'Blue Circus – Schwimmen mit Sicherheit' in den Kindergärten an. Mit 'Blues' Ge- und Verbotstafeln und Malbüchern werden die Kinder spielerisch auf die wichtigsten Regeln außerhalb und im Schwimmbecken vertraut gemacht. 'Blue' unterstützt dabei, im Trockentraining die ergonomisch richtigen Schwimmbewegungen zu erlernen, bevor es ins Wasser gehen kann. "Sicherheit steht an erster Stelle, die Förderung von Bewegung und Motorik spielen aber eine ebenso große Rolle", sagt Pessler über das Lernkonzept. Mit Sportwissenschafter Andreas Tösch stehen die 'Blue Circus'- Schwimmkurse unter wissenschaftlicher Leitung, um beste Lernresultate zu erzielen.

Unfälle vermeiden

Sekundär richten sich die Maßnahmen auch an Eltern. Denn ein Großteil aller Unfälle geschieht in unmittelbarer Hör- und Sichtweite erwachsener Begleitpersonen. "Oft wird aus dem vermeintlich lustigen Badetag ein stressiger Ausflug", sagt Pessler. "Kinder müssen deshalb möglichst früh richtig und sicher schwimmen lernen." So steht einem vergnügten und unfallfreien Badeabenteuer für Kleine und Große nichts mehr im Wege.



WOCHE-Leservorteil

Profitieren Sie vom WOCHE-Leservorteil bei den aktuellen Kursen (23.02. bis 26.02.2017, 16.03. bis 19.03.2017 bzw. 18.05. bis 21.05., 08.06. bis 11.06.) und erhalten Sie den Kinder-Schwimmkurs um 99 Euro statt 120 bzw. 139 Euro. Anmeldung: 0664 / 354 4693 oder pessler@bluecircus.at