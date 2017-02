Lehrlingsbilanz: duale Ausbildung zeigt Erfolg

15.02.2017, 06:00 Uhr

Erstmals seit fünf Jahren gibt es in der Steiermark wieder mehr Lehrlinge. Die WOCHE hat die Zahlen.

Duale Ausbildung

Karriere mit Lehre – dieser Slogan hat sich als Paradebeispiel für gelungene Vermarktung in unsere Köpfe eingebrannt. Über 4.000 steirische Jugendliche haben sich im Vorjahr von diesem Motto inspirieren lassen und den Weg in die Lehre eingeschlagen.Damit ist die Zahl der Lehrlinge in unserem Bundesland – dem demografischen Wandel zum Trotz – zum ersten Mal seit fünf Jahren nicht mehr rückläufig. Mit 4.182 Lehranfängern kann die Steiermark sogar ein Plus von 1,5 Prozent verzeichnen. 474 junge Steirer haben zudem im Vorjahr eine Lehre in einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte begonnen. "Die vielen Anstrengungen zur Attraktivierung der dualen Ausbildung, um die uns die halbe Welt beneidet, tragen nun erste Früchte", freut sich der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk. Konkret zeigen das auch die Zahlen der Lehrabschlussprüfungen aus dem Vorjahr: Von 7.447 Kandidaten haben 6.286 bestanden, 19,2 Prozent davon sogar mit Auszeichnung.

Metalberufe boomen

GUs Lehrlinge

Die meisten Steirer entscheiden sich nach wie vor für eine Metalltechniklehre, insgesamt 2.112 Jugendliche erlernen derzeit einen Beruf in dieser Branche, vom Maschinenbau bis hin zur Zerspanungstechnik. Ebenfalls Dauerbrenner sind Lehren im Einzelhandel – vor allem bei den weiblichen Lehrlingen –, gefolgt von Elektrotechnik und Kraftfahrzeugtechnik. Das Schlusslicht bildet die Mechatronik. Das ist erstaunlich, bereiten doch polytechnische Schulen gerade auf diese Lehre optimal vor. Außerdem ist der Anteil der steirischen Lehrlinge, die zuvor eine polytechnische Schule besucht haben, ist mit 33,8 Prozent besonders hoch.Insgesamt 1.414 Lehrlinge und 500 Lehrbetriebe hat der Bezirk Graz-Umgebung im Moment. Die meisten lassen sich in der Sparte Gewerbe und Handwerk ausbilden, gefolgt von Industrie und Handel.- Nach: Gewerbe und Handwerk: 674, Industrie: 281, Handel: 226, Bank und Versicherung: 3, Transport und Verkehr: 82, Tourismus und Freizeitwirtschaft: 85, Information und Consulting: 33, sonstige Lehrberechtigte: 30, überbetriebliche Lehrausbildung: 0- Nach der: Im Moment sind 410 Lehrlinge im ersten Lehrjahr, davon 291 männliche, 119 weibliche Lehrlinge.