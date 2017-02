Schiwettkampf des Schulbezirkes Weiz I

14.02.2017, 22:16 Uhr

Bei wunderschönem Winterwetter waren an die 220 SchifahrerInnen von sechs Neuen Mittelschulen, dem BG Weiz und dem PTS Birkfeld auf die Teichalm gekommen. Das Team der Union Sektion Wintersport Passail hatte beim Aibllift einen Riesentorlauf mit 19 Toren ausgesteckt, der vom Großteil der TeilnehmerInnen sehr gut bewältigt wurde.

Nach wirklich ausgezeichneten Leistungen standen die SiegerInnen der einzelnen Jahrgänge fest. PSI RR Juliane Müller und Josef Tomsitz und Hermann Winter übergaben an die fünf besten Mädchen bzw. Burschen jedes Jahrganges Urkunden, an die ersten drei zusätzlich Medaillen und für die tagesbeste Schifahrerin Natalie Wild (35,39) vom BG Weiz und den tagesbesten Schifahrer Michael Ettl (34,34) von der Neuen Sport-Mittelschule Weiz Pokale. Eine besondere Überraschung hatte sich das Team der organisierenden Neuen Mittelschule Passail für die Mannschaftswertung ausgedacht. Die ersten drei Neuen Mittelschulen in der Mannschaftswertung (NMS Ratten vor NMS Strallegg und Neue Musik Mittelschule Weiz) erhielten Mannschaftspokale und Riesenherzerl, -brezen und -salzstangerl, die die SchülerInnen gleich innerhalb der Mannschaft verteilten. Als teilnehmerstärkste Schule durfte sich die NMS Ratten über Brezen für alle ihre TeilnehmerInnen freuen. Ein Dankeschön gilt allen Sponsoren, den vielen HelferInnen der NMS Passail sowie der Rettung vor Ort, die einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs ermöglicht haben.

SiegerInnen der einzelnen Klassen:Kinder U11 weiblich: Hofbauer Elena (NMS Birkfeld), Laura Gabbichler (NMS Anger), Wagner Antonia (NMS Passail)Kinder U11 männlich: Elias Jud (Neue Musik Mittelschule Weiz), Florian Gabbichler (NMS Anger), Lukas Leitner (Neue Musik Mittelschule Weiz)Kinder U12 weiblich: Lea Ritter (NMS Passail), Elena Wasserbauer (NMS Birkfeld), Julia Ettl (Neue Sport Mittelschule Weiz)Kinder U12 männlich: Robin Haberl, Elias Rainer, Valentin Wittgruber (alle NMS Passail)Schüler U13 weiblich: Natalie Wild (BG Weiz), Kristina Lechner (NMS Strallegg), Anna Ochabauer (NMS Ratten)Schüler U13 männlich: Philipp Kreimer (NMS Passail), Matthias Kuchnemeister (Neue Sport Mittelschule Weiz), Jakob Böhm (BG Weiz)Schüler U14 weiblich: Nina Pöllabauer (NMS Birkfeld), Katharina Knoll (Neue Sport Mittelschule Weiz), Anja Hofbauer (NMS Birkfeld)Schüler U14 männlich: Michael Ettl, Bernd Tödling (beide Neue Sport Mittelschule Weiz), Lukas Hirschberger (NMS RattenSchüler U15 weiblich: Jasmin Doppelhofer (NMS Strallegg), Sophie Pusterhofer, Katharina Weissenbacher (Beide NMS Ratten)Schüler U15 männlich: Niklas Grabner (NMS Strallegg), Johannes Narnhofer (NMS Birkfeld), Guntram Stückler (NMS Passail)Schüler U16 männlich: Markus Glatz, Jan Kerschenbauer, Dominik Hinterleitner (alle PTS Birkfeld)