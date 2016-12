Advent in der Oper Graz!

18.12.2016, 20:13 Uhr

in derDerGraz ist nicht nur ein Konzert zum Genießen, sondern auch ein Konzert zum Mitmachen.Immer kurz vor Weihnachten veranstaltet dieein besonderes, um sich mit dem Publikum auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Für mich ist diese Zeit im Opernhaus eine Auszeit von meinem doch etwas stressigen Alltag. Ich kann dabei Abschalten, alles hinter mich lassen und ein Konzert mit alter und neuer Musik die zur Weihnachtszeit passt, genießen. Die, mit ihrer Intendantin, demund ihrem Musikalischen Leiter, sowie derderund diemithaben ein wunderschönesgestaltet. Damit daswieder ein besonderes Musikerlebnis wird, gab es auch besondere Künstler zu belauschen.hat ein paar Wintergeschichten gelesen und mir dabei gedanklich gleich eine schöne Schneelandschaft in den Kopf gesetzt. Dasbewies uns, dass sechs Herren bei sehr guter Stimme, schon auch eine tolle Weihnachtsstimmung zaubern können. Der Publikumsliebling-in einem Traumkleid in Rot, ihre Kolleginund die Bariton Stimmehaben mit ihren wunderbaren Stimmen dasstimmlich bereichert.Es war wieder ein sehr schönes und besinnliches Musik-Konzert im Grazer Opernhaus, von Leroy Anderson'süber Leon Jessel'sbis hin zu John Williamslud das Programm zum genießen ein. Am Ende wurde das Konzert zum Gemeinschaftsprojekt und auch das Publikum durfte stimmlichund denunterstützen.Der Musikalische Leiterwar mit dem Ergebnis sehr zufrieden und das Publikum war vom Konzert wieder begeistert!

Im Anschluss ging es familiär und weihnachtlich weiter, so haben unter anderen diedermitam- Weihnachtslieder vor dem Eisernen Vorhang gesungen,hat schöne Weihnachtsgeschichten vorgelesen, Kinder konntenundund kulinarisch konnte man sich mitundden Abend versüßen...Ich habe leider noch keine aktuellen Fotos zum Konzert, werde diese aber in den nächsten Tagen einfügen. Schauen sie einfach demnächst wieder vorbei!