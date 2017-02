Österreichs #1 Hip Hop und RnB Event geht erstmalig auf Österreich Tour.

Auch zwei Termine in Ungarn und der Slovakei stehen am Programm. Am Samstag, dem 11.2. rockt die Juicy Crew im P.P.C. in Graz. Freut Euch auf einen knackig frischen Mix aus Hip Hop, RnB, Trap und Dancehall. Wer das verpasst ist selber schuld.Juicy ist Österreichs langlebigste und meistbesuchteste Eventreihe.Juicy gibt es seit 1998 und beschallt in Wien den Praterdome mit +3000 Gästen 7 mal im Jahr.Juicy feiert im Februar das Debut in Graz!

Line-UpDJ Mosaken (Juicy)DJ Mastercash (Juicy)DJ Lil Dirty (Dirty South) & EmilianoMehr Infos: www.juicyjuicy.at AK: 10€