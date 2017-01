La Rontine-in der Oper Graz, rührt mich zu Tränen!

15.01.2017, 23:26 Uhr

führt erstmalig nach der Uraufführung von 1917 in der Monte Carlo Opera,vonauf und rührt mich damit zu Tränen.Die Intendantinhat den vielseitigen Künstlernach Graz geholt, um hier Puccini'szu inszenieren. Das Werk ist hervorragend gelungen und der Opernhaus-Besuch wird belohnt mit einer wunderschönen Aufführung.

Ich bin immer wieder begeistert von den hervorragenden Aufführungen in der. Nicht nur die Auswahl der Stücke, auch die Aufführungen selbst, sind immer wieder Sehenswert. Mitkommt so viel Liebe und Leben auf die Bühne. Viele Momente seines eigenen Lebens spiegeln sich wieder und am Ende erfährt man auch, wie viele Schmerzen die Liebe verursachen kann.Ein wahrer Meister der Bühne, sorgt beifür das Bühnenbild und hat zu jeder Szene ein wunderbar passendes Bild geschaffen. Ein großes Lob muß ich anaussprechen. Die Kostüme waren so wunderschön und geschmackvoll gewählt. Sie haben so gut in diese Zeit gepasst und es gab sogar ein paar Kleider, die auch ich gerne tragen würde.hat alle auf der Bühne ins richtige Licht gestellt und der Musikalische Leitermit seinemsorgte für die richtige Musik und diese wurde wieder mit so viel Liebe und Gefühl gespielt, wie es das Stück verlangt. Die Besetzung der Schauspieler zeigt, welch großes und gutes Ensemble diehat. Alle Rollen waren hervorragend besetzt und die Schauspieler/innen ließen uns spüren, wie sie in ihrer Rolle aufgehen.alsist der wahre Hörgenuss, eine Stimme die so wunderbar klar durch den Raum schwebt und die einem die Gefühle nicht nur im Schauspiel, sondern auch im Gesang unter die Haut gehen lässt.schlüpft in die Rolle des so tief liebendenund rührt mich am Ende zu Tränen. Er spielt und singt seine Rolle so überzeugend, dass ich seine Schmerzen fühlen konnte und mit ihm gelitten habe. Die Rolle des wohlhabenden Bankiersspielt, dessen tiefe Stimme symbolisiert perfekt die Macht des Mannes.singt sich als das kleine freche Kammermädchenin die Herzen des Publikums und blüht auf der Bühne wie eine wunderschöne Blume. Auch derunter der Leitung vonwar wieder sensationell, sie lieferten uns wieder ein Klangerlebnis mit Gänsehaut-Effekt.Bis zum 24. März 2017 haben sie noch die Möglichkeitin derzu sehen, Sie sollten sie sehen!Nähere Informationen gibt es auch auf:Ich DANKE dem Opernfotografenfür die schönen Bilder.