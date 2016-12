Silvesterpartys: So wird in Graz ins neue Jahr gerutscht!

28.12.2016, 09:00 Uhr

Die WOCHE zeigt, wo am 31.12. in Graz der „Final Countdown“ angestimmt wird.

„Silvester-Dreier“

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins … Der Silvester-Countdown läuft! Doch wo die spezielle Nacht verbringen? Wir haben in einer Grafik zusammengefasst, wo kommenden Samstag die besten Partys der Stadt steigen, um ins neue Jahr zu rutschen.Ein großes Highlight wird zum dritten Mal in Folge der „WOCHE-Silvester-Dreier“ am Mariahilferplatz sein. „Zuerst ist der Silvesterlauf am 31.12., die Party startet dann um 21 Uhr. Wir haben direkt vor dem Festzelt um Mitternacht das einzige von der Stadt offiziell genehmigte Feuerwerk von Graz“, sagt Organisator Rudi Hinterleitner. „Letztes Jahr kamen an den drei Tagen insgesamt über 20.000 Leute auf den Mariahilferplatz.“ Mindestens genauso viele Partygäste erwartet sich Hinterleitner auch heuer wieder. „Wir haben immerhin mit Egon7 eine der besten Showbands, die am 29. beim Single-Silvester, am 30. beim Bauernsilvester und dann am 31.12. drei Tage lang Gas geben wird.

Ein Stadl und Gala-Menüs

Alles Walzer

Doch nicht nur die Grazer werden zum Feiern erwartet. „Silvester ist ein spannender Termin, wir hoffen auf viele Besucher“, sagt Dieter Hardt-Stremayr, Geschäftsführer von Graz Tourismus.„Innerstädtisch wird in den Lokalen mit Gala-Menüs oder Open-Air-Musik aufgewartet. In der Stadthalle lockt der Silvesterstadl Gäste aus Deutschland und der Schweiz an.“ Der 31.12. ist laut dem Geschäftsführer mittlerweile ein „gelernter Reisetermin“ und Graz anscheinend bei Italienern beliebt. „Diese kommen oft spontan, um die Silvesternacht hier zu verbringen“, so Hardt-Stremayr. Zahlreiche Gäste werden auch auf der „Schlager Sause Silvia“ in der Designhalle Graz ab 18 Uhr feiern.Neben Stadthalle, Designhalle oder Mariahilferplatz kann der Startschuss für 2017 auch im Dom im Berg, im p.p.c., am Rosenhain und vielen anderen tollen Locations in Graz feierlich erfolgen.Und egal wo, um null Uhr spielen sich dann überall die gleichen Szenen ab, wenn der Donauwalzer erklingt, Partner für den ersten Kuss im neuen Jahr gesucht und die guten Vorsätze (weniger Alkohol, früher schlafen gehen ...) gleich einmal über Bord geworfen werden. Die Nacht gehört durchgefeiert – immerhin kommt sie nur einmal im Jahr. In diesem Sinne: Ein frohes Neues!