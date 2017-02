Tourismus 2016: Ein Minus, ein Rekord-Plus

06.02.2017, 21:49 Uhr

Nächtigungsbilanz: Bezirk Güssing legt zu, Bezirk Jennersdorf verliert

Motor Stegersbach

Gemischt fällt die regionale Tourismusbilanz für das Jahr 2016 aus. Während die Nächtigungszahl im Bezirk Güssing ein neues Rekordhoch erreichte, ging der Gästezustrom im Bezirk Jennersdorf um 4,4 % zurück.Mit 303.731 lag die Zahl der Übernachtungen im Bezirk Güssing zum zweiten Mal nach 2012 über der 300.000er-Marke. Als stärkster Motor erwies sich erneut die Golf- und Thermenregion Stegersbach. "Die 241.338 Übernachtungen sind für die Gemeinde absoluter Rekord und gegenüber 2015 ein Plus von 5,4 %", sagt Richard Senninger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Stegersbach.

Sicherheit als Kriterium

Hotelschließung macht sich bemerkbar

Gäste-Übernachtungen im Jahr 2016 in den Gemeinden der Bezirke Güssing und Jennersdorf

Im Fahrwasser der Therme haben auch die Umgebungsgemeinden zugelegt: Burgauberg-Neudauberg um 23,6 %, Kukmirn um 7,2 %, Rauchwart um 8,8 %."Wir haben bemerkt, dass angesichts der weltpolitischen Lage die Sicherheit ein entscheidendes Kriterium ist, wenn Gäste eine Urlaubsdestination suchen und buchen", so eine Erklärung Senningers. "Es haben aber auch unsere Hotelbetriebe viel in die Qualität investiert.""Der Türkei-Markt ist zusammengebrochen, davon profitieren viele inländische Urlaubsziele", beskräftigt Harald Popofsits vom Tourismusverband Güssing. Der Anteil der Inländer sei merkbar gestiegen.Mit einem Plus von 10,7 % überrascht die Stadtgemeinde Güssing. Die Wiederinbetriebnahme des Hotels Aktiv-Park konnte den Bettenverlust durch die Schließung des Hotels Com Inn mehr als wettmachen.Negativ auf die Bilanz hat sich hingegen die Schließung des Life Resort in Henndorf Ende Juni ausgewirkt. Die Übernachtungszahl im Bezirk Jennersdorf ging von 166.083 im Jahr 2015 auf 158.727 im Jahr 2016 zurück"Mit 192 Betten war das Life Resort das größte Hotel im Bezirk Jennersdorf. Im umsatzstarken zweiten Halbjahr ist es komplett aus der Statistik gefallen", erklärt Silke Drauch vom Tourismusverband Jennersdorf. Vom leichten 2016er-Plus in der Thermenregion Loipersdorf konnte der benachbarte Bezirk Jennersdorf unter dem Strich nicht profitieren.(im Vergleich zu 2015)1. Stegersbach: 241.338 (+ 5,4 %)2. Jennersdorf: 117.097 (- 5,6 %)3. St. Martin/Raab: 16.124 (+ 6,1 %)4. Kukmirn: 13.616 (+ 7,2 %)5. Heiligenbrunn: 12.503 (+ 5,5 %)6. Heiligenkreuz im Lafnitztal: 11.070 (- 16,8 %)7. Güssing: 9.691 (+ 10,7 %)8. Burgauberg-Neudauberg: 9.271 (+ 23,6 %)9. Rauchwart: 7.725 (+ 8,8 %)10. Minihof-Liebau: 6.456 (+ 0,6 %)11. Ollersdorf: 4.978 (- 5,1 %)12. Neuhaus am Klausenbach: 3.869 (- 6,6 %)13. Eberau: 2.550 (- 12,8 %)14. Eltendorf: 2.048 (+ 9,6 %)15. Gerersdorf-Sulz: 1.504